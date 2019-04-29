Pedallar Yeşilay için çevrildi

KIRŞEHİR (AA) - Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu, Kırşehir’de de gerçekleştirildi.

Duyarlılık oluşturarak, kentte farkındalık sağlanması amaçlanan etkinlik, Askerlik Şubesi kavşağından başlayarak kent merkezinde devam etti.

Bisiklet sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği tur ile bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturulurken, çok sayıda bisiklet ve spor tutkunu etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, Bisikletliler Derneği ile işbirliği için düzenlenen Yeşilay bisiklet turunun önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu vurguladı.

Güneş, "Yeşilay olarak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşam için bir çok faaliyet düzenliyoruz. Türkiye'de 50 şehirde yapılan bu etkiliği biz de Kırşehir kent merkezinde bisiklet turu yaparak, düzenledik, büyük ilgi gördü. Bisiklet yediden yetmişe herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun ediyor. Turumuza katılan ve sağlıklı yaşam mesajımıza ortak olan herkese teşekkür ederim. Daha sağlıklı bir yaşam için herkesin bisiklet kullanmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Güneş, bisiklet turunun düzenlenmesinde kendilerine destek olan emniyet mensuplarına da teşekkür etti.

