Pazarcılardan, Belediye Başkanı Yaşar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan ve yeni yönetimini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkan Yaşar, Ayhan'dan oda çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem verdiğini belirterek, yeniden başkanlığa seçilen Ayhan ve yönetimini tebrik etti, çalışmalarında başarı diledi.

Pazarların yaşaması için elinden gelen desteği verdiğini kaydeden Yaşar, şunları aktardı:

"Odaların, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem verdim. Elimden geldiğince diğer esnafımız gibi pazarcı esnafına da anlayışla yaklaştım. Yasalar çerçevesinde cezacı değil, eğitici olmaya gayret ettik. Çalışırken ne kadar ter döktüğünüzü biliyorum. Ancak marketler de bu işin içine girince pazarlar geride kaldı. Ama pazarlar yaşamalı. Yenimahalle'de 15'e yakın pazar yeri yaptık. Sizler de pazarlarımıza iyi bakın. Görüntü kirliliği olmasın ve çevrenizi temiz tutun. En önemlisi vatandaşlarımıza güzel davranın, güler yüzlü olun. Esnaf tüketiciye iyi davranmalı."

Ayhan ise pazarcı esnafının vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için yerel yönetimlerle ortak hareket ettiğini vurgulayarak, "Bunu yürekten söylüyorum ki bize 9 yıldır babalık yapıyorsunuz. Çok yardımlarınız oldu. Kapınızı istediğimiz zaman çalabildik. Bugün yeni yönetimimizle sizi görmeye geldik. Yenimahalle'de her şey çok güzel. Hepimiz burada yaşamaktan çok mutluyuz. Verdiğiniz desteklerden ötürü minnettarız." ifadelerini kullandı.