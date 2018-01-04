Pazarcılar Odası seçimi hafta sonunda yapılacak

Nevşehir Pazarcılar odası olağan kongresi 7 Ocak Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak.

Nevşehir’de 2 adayın yarışacağı Pazarcılar Odası olağan kongresi 7 Ocak Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Saat 11.00’de başlayacak olan kongrede mevcut başkan Selim Özmen’i yanı sıra Hüseyin Korkmaz başkanlık için yarışacak.

Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen yaptığı açıklamada, “ Pazarcılar odası olarak olağan kongremizi 7 Ocak Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştireceğiz. Saat 11.00’de başlayacak olan kongremizde esnaflarımız oy kullanacakken ben tüm halkımızı yapılacak olan kongremizi davet ediyorum” dedi.