Pazarcılar Odası Başkanlığı seçiminde Özmen güven tazeledi

Hafta sonunda yapılan Nevşehir Pazarcılar Odası olağan kongresi sonrasında mevcut başkan Selim Özmen yeniden başkanlığa seçildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen kongrede mevcut başkan Selim Özmen ve Hüseyin Korkmaz başkanlık için yarıştı. 294 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında mevcut başkan Selim Özmen 221 oy alırken diğer aday Hüseyin Korkmaz ise 72 oy alabildi. Kullanılan oylardan 1’i ise geçersiz sayıldı.

Kongre sonrasında açıklamada bulunan Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen kendisine güvenen ve yeniden görev veren delegelere teşekkür etti.