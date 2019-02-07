Pazarcılar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pazar esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan semt pazarında iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede...