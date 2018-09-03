Payitaht Müzesi'nin inşası sürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Payitaht Müzesi'nin tamamlandığında kentin önemli ziyaret merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri birçok önemli projeyle ecdat yadigarı eserlere sahip çıktıklarını söyledi.

Yeni projelerle tarihi mirası gelecek nesillere aktarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Altay, Payitaht Müzesi'nin de böyle bir misyon taşıdığını aktararak, müze inşaatının devam ettiğini ifade etti.

Altay, Payitaht Müzesi'nin 5 bin metrekare alanda hayata geçirileceğini belirterek, "Müzede Selçuklu Sultanları Müzesi, sergi alanları, Miryokefalon Savaşı'nın hologram sistemiyle canlandırılacağı panorama bölümü, toplantı salonları bulunuyor. İçinde bulunduğu Kılıçarslan Şehir Meydanı'na ayrı bir anlam katacak olan Payitaht Müzesi, çevresindeki Ali Gav Medresesi ve Konya Sokağı ile şehrin merkezinde yeni bir cazibe alanı olacak."



