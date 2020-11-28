Payitaht Abdülhamid Son Bölüm 127. Bölüm Tek Parça Full İzle - 27 Kasım Cuma Youtube

Payitaht “Abdülhamid” 127.Bölüm Özet: Planlarının ilk aşamasını tamamlayan muhalifler, Ahmet Paşa’yı oyununun içinde tutarak talebeleri vurdurmuştur. Manyasizade talebeleri saraydan kaçırma hamlesini yine Ahmet Paşa’ya yaptırmak ister. Mason paşanın kimliğini öğrenen Hechler artık olaylara bir adım daha yakındır. Abdülhamid ise zor bir karar vermek durumunda kalır. Zakaryan artık Eşref’in gücünü kırmak ister ve kahvehaneye baskın yapar. Söğütlü Osman ve Emice’yi vuran Zakaryan, Eşref’e açıkça savaş ilan etmiştir. Eşref ise intikamı için Zakaryan’ı ele geçirmenin yollarını arar. Abdülkadir’in saraydan ayrılma kararı Bidar’ı kendini sorgulamaya iter. Hata yaptığını düşünen Bidar, oğlunu geri kazanmanın yollarını ararken aldığı bir haberle dehşete düşer. Abdülkadir kaçırılmıştır. Oğlunun hayatı için istenen de Abdülhamid’den alacağı bir bilgidir. Bidar ya Abdülhamid’in itimadını ya oğlunun hayatını kaybedecektir.