Patates tarlasında kenevir, mısır tarlasında esrar

- Niğde'de patates tarlasında 8 bin 173 kök Hint keneviri, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Patates tarlasında kenevir, mısır tarlasında esrar
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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonundu gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Edikli beldesi Elbaşı mevkisinde M.Y'e ait tarlaya operasyon düzenledi.

Patates tarlasında 8 bin 173 kök Hint keneviri, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından yasa dışı ekim, uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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