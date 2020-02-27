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Pastane Usulü Kandil simidi tarifi, mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi yapımı için hangi malzemeler gerekiyor?
Genel 27.02.2020, 14:25 27.02.2020, 14:29
Pastane Usulü Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler
- 1 paket margarin yada tereyağı (250 gram)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı nişasta(buğday, mısır fark etmez)
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 2 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Alabildiğine un
Üzeri için:
- 1 yumurta
- 1 su bardağı kadar susam (kavrulmuş)
Pastane Usulü Kandil Simidi Tarifi Yapılışı
Mahlepli Kandil simidi için gerekli malzemeler
- Yeteri kadar un
- 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta ( sarısı içine akı dışına)
- 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı şeker
Kandil simidinin yapılışı;
Karıştırma kabına un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeler eklenir,Karışıma elenmiş un azar azar eklenip kabartma tozu da eklenerek yoğurulur,(Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.) Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendidirilir.Bu arada yumurta akı ve susam kaselerde hazırlaynır,El ile hamura simit şekli verilir ve yumurtaya batırılıp oradan da susama bulanıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir,Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirilir.