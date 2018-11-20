Pasifik'te bir teknede 6 tondan fazla kokain ele geçirildi

MEKSİKO (AA) - El Salvador donanmasının, Pasifik Okyanusu'nda bir teknede 6 tondan fazla kokain ele geçirdiği bildirildi.

El Salvador emniyetine bağlı narkotik suçlarla mücadele birimi, kıyıya 185 deniz mili uzaklıkta fark edilen teknede 6,3 ton kokain ele geçirildiğini, dört Kolombiya ile bir Guatemala vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Kokainin, El Salvadorlu yetkililer tarafından bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da 1993 yılında depolarda saklanan 5,1 ton kokain bulunmuştu.