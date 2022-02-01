Pasaport Yenileme Ücretleri Ne Kadar Oldu? Öğrenci Pasaport Harç Defter Bedelleri (2022 Güncel Rehber)

Pasaport haberlerini merakla bekleyen vatandaşlar için beklenen haber geldi. Konu ile ilgilenen vatandaşların merakla beklediği pasaport bedelleri gerekli kurum tarafından vatandaşların bilgisine sunuldu. Peki yeni yılda pasaport yenileme ücretleri ne kadar oldu? Yeni yılda vatandaşlar pasaport çıkarmak için ne kadar harç ve defter bedeli ödeyecek? Öğrenciler için pasaport defter bedelleri ne kadar oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de her yeni yılda zamlanan vergiler ve harçlar ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Vatandaşların kimlik, ehliyet ve pasaport gibi önem iştirak eden belgeleri için ödeyecekleri harç bedelleri vatandaşın bilgisine sunuluyor. Yeni yılda ise artan enflasyon ve döviz kurları sonrasında pasaport yenileme ücreti, pasaport harç bedeli ve pasaport defter bedelleri ne kadar oldu? İşte detaylar haber50.com adresinde yer alıyor.

Yurtdışı seyahatleri için önem iştirak eden ve zorunlu tutulan pasaportlar ile ilgili düzenlemeler açıklandı. Vatandaşların 1,3,5 ve 10 yıllık pasaport yenileme, harç ve defter bedelleri merak ediliyordu. Konu ile ilgilenen vatandaşların ise merak ettikleri konu çözüme kavuşturuldu. İşte yeni yılda pasaport bedelleri..

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni yıl pasaport bedelleri açıklandı. 10 yıllık pasaport yenileme ücretleri 1008TL'den 1478TL'ye çıktı.