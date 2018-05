Parolayı bilemeyen öğrenciye kantinden alışveriş yok

- Çankırı'da Atatürk Ortaokulu'nda başlatılan "Anahtarım Türkçe Projesi"yle öğrencilere yazımı karıştırılan Türkçe kelimeler ve noktalama işaretleriyle ilgili her gün bir parola veriliyor - Parolayı bilmeyen öğrenci, ne kantinden alışveriş yapabiliyor ne de öğretmenine soru sorabiliyor - Türkçe öğretmeni Mehmet Gümüş: - "Parolamızı, şiir, bilmece tarzında kafiyeli şekle getirmeye çalıştık ki öğrencilerimizin aklında bu parolalar kalsın. Biz bunu bir not korkusu, bir zorlama olmadan yaymaya çalıştık ve öğrencilerimizden dönütler çok güzel oldu" - Öğrencilerden İlayda Aysima Güray: - "Öğretmenlerimiz bize parola sorduğunda yazım yanlışlarını ve noktalama işaretlerini daha kolay öğreniyoruz. Aklımızda kalıcılığı daha fazla oldu. Sınavlarımızda da bu sayede yüksek not alıyoruz"