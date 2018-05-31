"Parlamento, cumhurbaşkanını denetleyecek güçte olmalı"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusunun reddine ilişkin, "Ben, birazcık reddedilebilir gibi düşünüyordum. Belki iptali başka sorunlara sebep olur diye." dedi.

Karamollaoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, ücretler konusunda bugüne kadar hükümetlerin takındığı tavrı ve yaklaşımı doğru bulmadığını belirtti.

Milli gelirin adil dağılımını sağlamaya karar vermek gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz milli gelirimizi öyle dağıtacağız ki bundan herkes kendi geçimini sağlayacak kadar pay alacak. Bu işçi, memur gibi emeğiyle ücretini kazananlar değil sadece, bundan sonra emeklilik dönemi geliyor. Emeklilik haklarını kazananlar da bu seviyede ücret almaları gerekir." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, parlamenter sisteme ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Biz, prensip itibarıyla başkanlık sistemine karşı değiliz. Güçlü bir parlamentonun olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Parlamento, cumhurbaşkanını denetleyecek bir güçte olmalı. Cumhurbaşkanı layüsel olmamalı, meclis mutlaka her konuya müdahale edebilmeli."

Karamollaoğlu, parlamenter sisteme de dönülebileceğini aktararak, "Bizim parlamenter sisteme topyekun bir itirazımız yok. Ama hakikaten yönetimde istikrar önemli bir unsur. Onu da ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İttifak üyeleriyle parlamenter sistem üzerine tartışmaya itirazlarının olmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Biz zaten ilkeler bazında bir ittifak olsun istemiştik. İlkelerimiz de belli. Kuvvetler ayrımı bunun ana unsurunu oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

- Türk-İş'e ziyaret

Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı da ziyaret etti.

Atalay ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, işçilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetmesine ilişkin görüşlerini aktardı.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ben birazcık reddedilebilir gibi düşünüyordum. Belki iptali başka sorunlara sebep olur diye. Burada endişe giderilmeli. Sandıklar birleştiriliyor, vatandaş oyunu nasıl kullanacak, kendi köyünden başka köye nasıl gidecek? 'Efendim bu bölgelerde emniyet sağlanamadığı için biz sandıkları birleştirdik' deniliyor. Nasıl taşınacak, taşınırken bunların üzerinde bir baskı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Esas mesele bu. Seçim güvenliği esas olan. Bu seçim güvenliği tam olarak sağlanırsa bizim bir diyeceğimiz yok. Bu endişelerin giderilmesi lazım. Bütün bunlara rağmen, taşınabilir sanıklarla ilgili 300 bine yakın bir seçmen kitlesi söz konusu. Bu, toplam seçmen içerisinde büyük bir rakam belki değil ama ne olursa olsun kendi bölgesinde etkili ki bu bölge genelde Güneydoğu bölgesi. Bundan dolayı da biz YSK'den tedbir almasını bekliyoruz."