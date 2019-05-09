Park ve bahçelere kadın eli değdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Bünyan Belediyesi tarafından işe alınan kadınlar ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların bakımını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın çalışanlar park, bahçe ve yeşil alanların bakımında görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, şunları kaydetti:

"Personelimizi bahçe ve yol kenarlarının yabani otlardan arındırılması, refüj ve kavşaklarda çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmasında, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte mahallelerimizdeki meydanlarda ve değişik alanlarda genel bir mıntıka ve bahar temizliği faaliyetlerinde de görebilirsiniz. Mesai arkadaşlarımız ilçemiz için yoğun bir çalışma içindeler. Tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."