ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Park Eymir Konutları'nda "Sıfır Atık" projesine destek verileceği bildirildi.

Park Eymir Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesini TOKİ konutlarında hayata geçirmek istediklerini belirtti.

TOKİ tarafından yaptırılan Gölbaşı Park Eymir konutlarının 6 bin konutta yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük toplu yaşam alanlarından birisi olduğunu kaydeden Ünlü, sitenin ve ülkenin daha yaşanabilir bir yer olması için tüm Türkiye'de uygulamaya konulan "Sıfır Atık" projesini Gölbaşı Park Eymir Konutları'nda uygulamaya koymak için çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Projeyi hayata geçirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ünlü, "Türkiye'miz ve geleceğimiz için hem çevre açısından hem de ekonomik olarak çok önemli olduğunu düşündüğümüz sıfır atık projesinin uygulanması için örnek site olmak istiyor. Yetkililerden gerekli ilgiyi göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.