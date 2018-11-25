Paris'teki gösteriye ilişkin 101 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen akaryakıt zamlarını protesto sırasında çıkan olaylarda 101 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, dün Paris'in Champs-Elysees Caddesi'ndeki gösteride çıkan olaylarda 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, dün başta Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Şehrin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees'de çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulunmuştu.

Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etmişti.

Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurmuş ve cadde üzerindeki taşları sökmüştü. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlatmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuştu.

Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerden alevler yükselmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını duyurmuştu.

Muhabir: Yusuf Özcan