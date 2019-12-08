Paris Büyükelçisi'nden Mustafa Yalçın ve AA'ya geçmiş olsun

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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"Anadolu Ajansının muhabiri Yalçın Bey çok yakinen tanıdığımız, takdir ettiğimiz, görev heyecanını bildiğimiz arkadaşımız. Gösteriyi takip ediyordu. Polisin attığı bir bombanın infilak etmesi sonucu bir parçası gözüne isabet etti." ifadesini kullanan Musa, gösteride Yalçın'ın yanı sıra iki gazetecinin daha yaralandığını hatırlattı.

Önceki gün Yalçın’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Musa, bu konuda Fransa'da herhangi resmi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekti.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklama yaptığını anımsatan Musa, şöyle konuştu:

"Henüz bu konuda Fransız muhataplarımıza bir girişimde ve talepte bulunmadık. Çünkü birtakım unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlardan birisi doktorun tanzim edeceği rapordur. Meselenin tıbbi boyutta nasıl ortaya konulduğunu, ne tür bir zararla muhatap olduğumuzun bilinmesi lazım. Elimizdeki diğer unsurlarla birlikte diplomatik kanallardan muhataplarımızın dikkatlerine getireceğim. Tüm unsurların bir araya gelmesini bekliyoruz, geldiğinde girişimde bulunacağız."

Türkiye'nin ve Paris'te çalışan Fransız gazetecilerin Yalçın'ı yoğun şekilde desteklemesine ilişkin Musa, "Kişiliğiyle ilgili bir şey. Çok sevecen, herkesle çok iyi ilişkileri olan arkadaşımız. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman bir ilgi dalgasıyla karşılaşmak sürpriz değil. İyi ki öyle oldu. Meselelerimize her düzeyde sahip çıkıldığının da bir göstergesi bu. Bu bakımdan çok mutlu oldum. Gerek vatandaşlarımız, gerek siyasilerimiz, gerek ilgili kuruluşlarımız hepsi bu konuda duyarlılığını dile getirdi." dedi.

Bunun çok sevinç verici bir şey olduğunu belirten Musa, "Mustafa Bey ile yakından ilgileniyoruz ve takip ediyoruz. Konunun insanı ve resmi boyutuyla takipçisi olacağız. Gerek Mustafa Yalçın kardeşimize, gerek Anadolu Ajansımıza büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce sağlığına ve çok sevdiği mesleğine kavuşacak." diye konuştu.

Yalçın'ın yaralanması

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda eylemcilerin bir kapıyı ateşe verdiği olayın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yalçın'ın gözüne isabet eden cismin polisin kullandığı gaz bombası kapsülü olduğu tahmin ediliyordu ancak Yalçın'a ilk müdahaleyi yapan cankurtaran Fransız Ronan Pacs'a göre AA foto muhabirinin yaralanmasına neden olan şey Fransız polisinin plastik bombası oldu.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci ve bir gösterici yaralanmıştı.