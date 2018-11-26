Parfüm kapağına gizlenmiş esrar bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde, rutin yol kontrolünde şüphe üzerine arama yapılan araçta parfüm şişesinin kapak içlerine saklanmış halde esrar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçe girişinde rutin yol kontrolü yapan polis, G.K'nın kullandığı otomobili durdurdu. G.K. ve beraberindeki M.S'nin araçtan inerek tedirgin şekilde "ne yaptık, suçumuz nedir, neden durdurdunuz?" şeklinde sorular yöneltmeye başlaması üzerine ekipler durumdan şüphelendi.

Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramada, torpidoda bulunan oda parfümünün kapağının içine gizlenmiş iki ayrı paket içinde esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen G.K. ve M.S'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 10:54