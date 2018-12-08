"Para bozdurma" bahanesiyle hırsızlık

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde para bozdurma bahanesiyle girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Keçiören ilçesi Aktepe semtindeki bir eczaneden, Yenimahalle ilçesindeki bir büfeden ve Pursaklar ilçesindeki marketten para bozdurma bahanesi ve "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 3 kişi ekiplerin çalışması sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Öte yandan yaşanan üç ayrı hırsızlık olayı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.