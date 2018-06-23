Pantera'nın bateristi Vinnie Paul öldü

ANKARA (AA) - ABD'li heavy metal grubu Pantera'nın kurucusu ve bateristi Vinnie Paul öldü. Grubun Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Paul'un 54 yaşında hayata veda ettiği bildirildi. Açıklamada, bateristin ölüm nedenine ilişkin...