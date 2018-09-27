Pancar üreticilerinin nakliye sorunu çözüldü

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, pancar üreticilerinin nakliye krizini çözdü.

Başkan Dağdelen, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkaleli pancar üreticileri ile nakliyeciler arasında yaşanan nakliye krizinin daha fazla büyümeden çözdüğünü ifade etti.

Pancar söküm dönemine girildiği şu günlerde Kırıkkaleli pancar üreticilerinin uykularını kaçıran nakliye sorununun çözüldüğü vurgulayan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sorunu çözüm odaklı siyaset anlayışı ile sonuca ulaştırıldı. Taraflarla konuşularak pancarın çiftçiye herhangi bir ek yük getirmeden Çorum Şeker Fabrikasına transferi sağlandı. Üreticilerimiz rahat bir nefes alacak."