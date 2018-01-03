Pancar işlerken domates yetiştiriyorlar

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - İşlediği yıllık 3 milyon ton pancarla sektörün lokomotiflerinden biri haline gelen Kayseri Şeker Fabrikası, sadece şeker üretimiyle kalmıyor, pancar işleme sırasında kullanılan sıcak sudan faydalanarak ısıttığı cam serada domates üretimi de yapıyor.

Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, farklı alanlarda da ekonomiye katkı sağlıyor.



Kocasinan ilçesinde bulunan fabrika alanına 10 bin metrekarelik cam sera kuran Kayseri Şeker Fabrikası, şeker pancarı işleme sırasında kullanılan sıcak sudan yararlanarak ısıttığı serada kentte tüketilen domatesin önemli bir kısmını üretiyor.

Cam serada Hindistan cevizi liflerinden elde edilen ve içine elementler eklenerek yetiştirilen organik domatesler piyasada "Seramis" markasıyla satılıyor.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Şeker pancarının yanı sıra fabrika sahasına kurdukları serada domates yetiştirdiklerini belirten Akay, şöyle devam etti:

"Bu seranın temel özelliklerinden biri, oldukça verimli olmasıdır. Bombus arılarıyla tozlanmanın gerçekleşmesi ve topraksız tarım yapılıyor olması da seranın diğer temel özelliği. Vatandaşımızın ağız tadına uygun bir domates olduğu söylenebilir. Bunun için de hasat başladığı zaman piyasada bizim domatesimizi arıyorlar. Domateslerimizi ihale usulü sebze halinde değerlendiriyoruz. Bir bölümünü de kendi marketlerimizde satıyoruz. Bu alanda çalışmak isteyen çiftçilerimize örnek teşkil edecek bir sera. Burada oldukça fazla verim elde ediliyor. Türkiye'de genel olarak dekardan 25 ton hasat yapıldığı zaman verimli sayılıyor. Biz burada dekardan 35-40 ton ürün alıyoruz."

Kaliteden taviz vermeden üretimi artırmayı planladıklarını aktaran Akay, şunları kaydetti:



"Bu işin daha da verimli, daha faydalı, daha karlı olabilmesi için bu seraların daha da büyümesi gerekiyor. Biz de bu kapsamda 30 dekarlık bir yer daha planlıyoruz. İnşallah en yakın zamanda çalışmalarımız tamamlanacak. Seradaki dikim işlemleri, fabrikanın kampanya dönemine denk getiriliyor. Bu tür seralarda özellikle kış şartlarında en önemli gider kalemi ısınmadır. Biz de bu ihtiyacı fabrikamızın kendi bünyesinden karşılıyoruz. Böylece bu alanda en önemli ihtiyaç olan ısınmayı gider kaleminden çıkarmış oluyoruz."



Serada 20 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Akay, "Ziraat Fakültesi öğrencileri okulla anlaşarak burada eğitim yapabiliyor. Buraya 'domates okulu' da diyebiliriz." ifadesini kullandı.