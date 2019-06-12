Pancar çiftçisine 53 milyon lira çapa avansı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine 53 milyon lira çapa avansı ödedi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikaya bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan Kayseri, Yozgat, Sivas Nevşehir, Tokat ve Amasya illerinde 15 bin çiftçi avanstan yararlandı.

Çiftçilere, pancar tohumlarını toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı gibi farklı isimlerde verilen avanslar, pancar tarımına ilgiyi artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şunları kaydetti:

"2019-2020 kampanya döneminde çapanın yapıldığı bugünlerde pancar tarlalarında çalışan işçilerin alın terinin kurumadan ücretlerinin ödenmesi için verilen çapa avansının çiftçinin ihtiyacının olduğu zaman ödenmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede çiftçilerimizin ayni ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bu yılın dördüncü nakdi avansını da ödüyoruz. Çiftçilerimize şu ana kadar ekim avansı, faizden kurtarma avansı, Ramazan Bayram avansı ve bugün yapmış olduğumuz çapa avansı ile birlikte yapılan nakdi ödeme tutarı 102 milyon lira olmuştur. Bundan sonra yine, sulama ve Kurban Bayramı için nakdi avans ödemelerimiz de zamanında yapılacaktır. Çiftçilerimize bereketli olsun."