"Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı"nı minik öğrenciler için sahnelediler

SİVAS (AA) - Sivas'ta Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı" isimli tiyatro gösterisi kentteki anaokulu öğrencileri için sahnelendi.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelisimi ve Eğitimi Alanı Erken Çocukluk Dalı 11. sınıf öğrencileri, oyun-oyuncak dersi animasyon etkinlikleri modülü çerçevesinde "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı" adlı tiyatro gösterisi hazırladı.

Alan şefi Emine Aldemir Koçak ve atölye şefi Emel Kazan tarafından gösterime hazırlanan 11/A sınıfı öğrencileri, oyunun kostümlerini de kendileri tasarladı.

Öğrencilerin hazırladığı oyun, Nene Hatun Anaokulu, Danışment Ortaokulu, Süleyman Demirel Ortaokulu, Gazi Osman Paşa İlkokulu ve Çelebiler İlkokulu anasınıfı öğrencileri için iki seans halinde sahnelendi.

Öğrencilerin başarılı performansı takdir topladı.