Pamuk Prenses ve 7 cücelerin Neşeli'si hayatını kaybetti

KARAMAN (AA) - Türk sinema tarihinde unutulmaz filmler arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde "Neşeli" karakterini canlandıran Tayyar Yıldız hayatını kaybetti.

Bir süre önce kalp rahatsızlığından dolayı Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın cenazesi ilk önce memleketi Karaman'a getirildi.

Yıldız Merkeze bağlı Boyalı köyünde kılınan cenaze namazından sonra sevenlerinin gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

- Tayyar Yıldız kimdir?

Yıldız 1 Ocak 1957 yılında Karaman'ın Boyalı köyünde dünyaya geldi. 13 yaşında iken Tercuman Gazetesi'nin açtığı bir ilana başvurarak İstanbul'a gitti. Yapılan seçmelerde beğenilince 7 Cüceler ve Pamuk Prenses filminde "Neşeli" karakterini canlandırdı. Daha sonra pamuk Prenses ve sihirli cüceler filminde oynadı.

Ailesinin ısrarı üzerine sinema hayatına nokta koyan Yıldız, Türkiye İş Bankasında çalışmaya başladı ve oradan emekli oldu. Yıldız 2 çocuk sahibiydi.