Palandöken'in zirvesinde sürpriz evlenme teklifi

ERZURUM (AA) - İlhami Erkılıç - Erzurum'da bir hastanede teknikerlik yapan genç, 1,5 yıl önce kayak yaparken tanıştığı hemşire kız arkadaşına 3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde açtırdığı dev pankartla evlilik teklif etti.

Kentteki bir hastanede tekniker olarak görev yapan 28 yaşındaki Mehmet Kızıl, Palandöken Kayak Merkezi'nde hemşire kız arkadaşı Gülçin Akcan ile bir süre kayak yaptı.

Tesis yetkilileri ve arkadaşlarıyla daha önce anlaşıp kayak pistlerinin bulunduğu 3 bin 300 rakımlı Ejder Tepesi zirvesi yakınında pankartlar açtıran Kızıl, Akcan'a unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Kayak yaparken Kızıl'ın pistin zirveye yakın noktasında açtırdığı ''Benimle evlenir misin'', "Seni çok seviyorum" yazılı dev pankartları gören Akcan, çok şaşırdı.

Kızıl, Gülçin'in pankartları görmesinin ardından diz çöküp cebinden çıkardığı yüzükle kız arkadaşına evlilik teklif etti. Bu sırada çevredeki kayakseverler ve arkadaşları da alkış ve ıslıklarla Kızıl'a destek verdi.

Kızıl'ın beyaz gül de takdim ettiği Akcan, önünde diz çöken erkek arkadaşının elindeki yüzüğü görünce duygu dolu anlar yaşadı.

"Evet" cevabını alınca Kızıl, kız arkadaşına sarılarak, bu mutlu anı kutladı.

Sürpriz evlilik teklifini gören kayakseverler de genç çifte mutluluk diledi.

Mehmet Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız arkadaşı Gülçin Akcan ile yaklaşık 1,5 yıl önce Palandöken Kayak Merkezi'nde tanıştığını söyledi.

Kayak yapmayı sevdiğini anlatan Kızıl, "Yaklaşık 2 aydır sürpriz evlilik teklifi yapmak için hazırlık ve planlar yaptık. Daha sonra bu sürprizi kayak merkezinde yapmaya karar verdim. Arkadaşlarımın da yardımıyla bu işi organize ettim." dedi.

"İkimiz için unutulmaz anı oldu"

Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kızıl, "İkimiz için de unutulmaz bir anı oldu." diye konuştu.

Gülçin Akcan da evlilik teklifi aldığı yerin ilk tanıştıkları mekan olduğunu söyledi.

Bu teklifi hiç beklemediğini aktaran Akcan, "Palandöken ilk tanıştığımız yerdi, burası bana uğurlu geldi. Gerçekten hiç beklemediğim bir anda evlilik teklifi aldım, bu inanılmaz sürpriz oldu. Çok mutluyum." dedi.

Kayak yapmaktan çok yorulduğu bir anda karşısında dev pankartı görünce şoke olduğunu ifade eden Akcan, duygularını "Mutluluktan konuşamıyorum. Bu anıyı hiç unutmayacağım." sözleriyle paylaştı.

Mehmet Kızıl'ın arkadaşı Emre Türker de Kızıl'a yardım etmek için arkadaşlarıyla kayak merkezine geldiklerini söyledi.

Kızıl'ın yaklaşık 1,5 yıldır Akcan ile olduğunu belirten Türker, bu beraberliği evlilikle taçlandırmayı planladıklarını anlattı.

Türker, sürprizden Akcan'ın haberinin olmadığını aktararak, "Bizim de hayırlı bir işte parmağımız olacak inşallah. İki arkadaşımız da kayak yapmayı bildiği için bu organizasyonu pistte yapmaya karar verdik. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Darısı bekarların başına." şeklinde konuştu.