Palancıoğlu muhtarlarla bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.



AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel seçim çalışmalarını sürdüren Palancıoğlu, Melikgazi ilçesindeki muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Palancıoğlu, "Allah nasip ederse beş yıl boyunca Melikgazi’de çalışma yapacağız. Bu çalışmaları da geciktirmeden sizlerle istişare ederek başlatalım diye böyle bir toplantı yaptık. İnşallah bundan sonra sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. 31 Mart’tan sonra da devam eden muhtarlarımızla inşallah el ele verip daha güzel bir hizmet dönemi geçireceğimizi umuyorum." dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bugüne kadar ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, "Tabi 20 senedir Memduh Başkanla çalışıyorsunuz. Kendisine alıştınız ama bırakmayacağız zaten. Büyükşehire geçince inşallah yine onunla birlikte hareket edeceğiz. Bu, Melikgazi için avantaj olacak. Çünkü Melikgazi’yi bilen bir başkan. İnşallah biz de onun desteğiyle çok daha güzel hizmetleri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda muhtarlar, Başkan Palancıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.