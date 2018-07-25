Pakistan'da oy kullanma merkezi dışında intihar saldırısı: 31 ölü

ANKARA (AA) - Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti.

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Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezi olarak kullanılan okula girmek isteyen kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı.

Devriye görevi yürüten bir polis minibüsü ve oy kullanmak için bekleyen seçmenlerin bulunduğu alandaki patlamada 31 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru, 2'sinin çocuk olduğunu söyledi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Saldırının düzenlendiği okulda oy kullanma işlemine ara verildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da düzenlenen ve demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz, Nazlı Yüzbaşıoğlu