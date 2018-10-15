Pakistan'da kız okuluna TİKA'dan kütüphane ve park

Pakistan'da bulunan Garibabad Kız Okulu'na Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kütüphane ve oyun parkı yapıldı.

Pakistan'da kız okuluna TİKA'dan kütüphane ve park
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İSLAMABAD (AA) - Ülkenin 2 milyon nüfuslu Ravalpindi kentinde bulunan okulun, hemen yanındaki askeri bir tesis nedeniyle fiziki kapasitesinin büyütülemediğini belirten TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, okula konteyner kütüphane yapıldığını söyledi.

Talebin okul yöneticilerinden geldiğini dile getiren Aktuna, konteyner kütüphanede, okuma ve kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her türlü imkanın bulunduğunu ifade etti.

Aktuna, Pakistan'da eğitim alanında TİKA'ya büyük iş düştüğünü belirterek, bu alanda gerçekleştirilen projelere devam edileceğini vurguladı.

Okul müdürü Robina Said da TİKA tarafından verilen desteğin okulları için çok anlamlı olduğunu anlatarak, öğrencilerin günlük ders programlarına bir saat okuma saati konulduğunu, böylece kütüphaneden en üst düzeyde faydalanıldığını kaydetti.

Okuldaki ilkokul öğrencilerinin kullanımı için bir de oyun parkı kuruldu.

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