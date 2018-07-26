Pakistan'da Han liderliğindeki PTI seçimi önde götürüyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan devlet televizyonu PTV, dün yapılan federal ve eyalet meclis seçimlerinde Pakistan Adalet Hareketinin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) yarışı açık ara önde götürdüğünü duyurdu.

PTV'nin açıkladığı kesin olmayan son verilere göre, muhalefetteki İmran Han'ın partisi PTI, 2013 seçimlerindeki 35 sandalye sayısını 119'a yükseltti.

Geçen seçimlerde iktidarı elde eden Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) sandalye sayısı ise 61'e düştü. Şahbaz Şerif liderliğindeki PML-N'nin geçen seçimlere oranla 100'den fazla sandalye kaybettiği görülüyor.

Bilawal Butto Zerdari liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) ise 40 sandalye elde etti.

Meclise 18 bağımsız aday girerken Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) 12, Birleşik Halk Hareketi (Muttahida Qaumi Movement - MQM) 7, Büyük Demokratik İttifak (Grand Democratic Alliance - GDA) 5, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) ve Pakistan Müslüman Ligi - Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 4'er, Avami Müslüman Ligi (AML) ve Avami Ulusal Partisi (ANP) birer milletvekili çıkardı.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Seçimi önde götüren PTI lideri İmran Han'ın Sözcüsü Naimul Hak, partisinin federal meclis ile Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde çoğunluğu elde ettiğini, merkezde ve bu eyaletlerde hükümeti kuracaklarını savundu.

Resmi sonuçlarda da PTI önde

Pakistan Seçim Komisyonu'nun oy verme işleminin tamamlanmasından yaklaşık 18 saat sonra açıklamaya başladığı ilk resmi sonuçlara göre de PTI, sonucun kesinleştiği 86 seçim bölgesinin 44'ünde birinci sırada yer aldı.

PML-N 27, PPP ise 11 bölgede seçimi kazandı. 2 bölgede MMA, birer bölgede ise GDA ve bağımsız adaylar birinci geldi.

Resmi sonuçların uzun süre açıklanmaması üzerine gelen eleştirilere cevap vermek üzere sabaha karşı açıklama yapan Komisyon, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü belirtmişti.

Liderler kaybetti

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, bazı liderler, aday oldukları ve kaleleri olarak bilinen seçim bölgelerinde kazanamadı.

PML-N Lideri Şahbaz Şerif, PPP Lideri Bilaval Butto Zerdari, MMA Lideri Mevlana Fazlurrahman, Cemaat-i İslami Lideri Siracül Hak, eski başbakanlar Şahid Hakan Abbasi ve Yusuf Raza Gilani, aday oldukları geleneksel bölgelerinde seçimi kaybetti.

Seçim sisteminin adayların birden fazla bölgede yarışına imkan vermesi nedeniyle Şerif ile Butto Zerdari, alışagelen bölgeleri dışındaki yerlerden seçilmeyi başardı.

Aday olduğu 5 bölgede de seçimi kazanan İmran Han ise mecliste bunların yalnızca birini temsil edebilecek.

İtirazlar devam ediyor

Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki pek çok partiden tepkiler geldi.

Sonuçlara hile karıştırıldığını savunan partiler, yarın İslabamad'da bir araya gelerek ortak itirazda bulunmak amacıyla durum değerlendirmesi yapacak.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, dün gece yaptığı ilk açıklamada, "Ülkenin tüm bölgelerindeki parti çalışanlarımızdan şikayetler geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da içeri hiç alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

PPP lideri Butto Zerdari de resmi sonuçlarını hala göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etmişti.

MMA lideri Mevlana Fazlurrahman ile ANP Genel Sekreteri Mian Hüseyin de benzer itirazlarda bulunmuştu.

Muhabir: Behlül Çetinkaya



