"Pakistan, Keşmir'e desteği için Türkiye'ye minnettar"

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, "Pakistan halkı, Türkiye halkına Keşmir'in haklı davasına verdiği kararlı desteği için minnettardır." dedi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) iş birliğinde "Keşmir Dayanışma Günü" düzenlendi. Başkentte bir otelde düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Hakan Tekin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, çok sayıda diplomatik misyon şefi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile davetliler katıldı.

Kur'an okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Gazi, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının Müslüman ümmetinin karşılaştığı en büyük mücadelelerden birisi olmaya devam ettiğini söyledi.

Gazi, Keşmirlilerin aşırı ve orantısız güç kullanımına, tecavüzlere ve cinsel saldırılara, işkenceye, gözaltında meydana gelen kayıplara, bitmeyen sokağa çıkma yasaklarına, ev hapsine ve toplu insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalara katlanmaya devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu konudaki desteğine değinen Gazi, şunları söyledi:

"Pakistan halkı, dünyadaki Keşmirliler, Müslüman ümmetinin üyeleri ve dahası vicdanı olan herkes Türkiye halkına Keşmir halkının haklı davasına verdiği açık, kararlı ve benzersiz destek için gerçekten minnettardır. Türkiye, Cammu ve Keşmir üzerindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temas Grubunun önemli bir üyesi olarak bu bakımdan önemli bir rol oynamaktadır. Sizin desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah gösterilen bu çabalarla ve dualarınızla işgal altındaki Cammu ve Keşmir halkının kendi kaderlerini belirleme hakkını kullanma konusundaki düşlerinin gerçekleşeceği gün çok uzak değildir."

Karamollaoğlu ise her yıl hatırlanan "Keşmir" sorunu konusunda, "Artık İslam ümmeti, Keşmir'in bağımsızlık gününü kutlamalıdır." ifadesini kullandı.

Problemi hisseden ülkelerin bir araya gelerek fikir birliği etmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Batı alemi bu problemi, Müslümanların bir problemi olduğu için çözmez." dedi. Karamollaoğlu şunları dile getirdi:

"Ümitsiz hiçbir dava yaşamaz. İnşallah bu toplantılar daha uzun zaman yapılmaz. Biz de Keşmir'in bağımsızlığını kutlarız. Bu konudaki sorumluluğumuzu unutmayalım. Bir mücadeleyi Filistinliler gibi bu kadar uzun süre devam ettirmek sebat gerektirir."

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da İslam dünyasının "derlenip toparlanacağı" aşamada olduğunu söyledi.

"Niyazımız gayretli çalışmalarımızdır." ifadesini kullanan Malkoç, Türkiye'nin insan hakları ihlallerini gündeme taşıdığını belirterek, "İslam alemi zayıf ve güçsüz değildir, dağınıktır. Çünkü zulüm hiçbir zaman payidar olmaz. Adaletin sesi sonunda galip gelecektir." diye konuştu.

- "İslam ümmetinin meselesi"

ESAM Genel Başkanı Kutan da yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin son iki yüzyılında Batı medeniyetinin hakimiyetinin yaşandığını savundu.

İslam coğrafyasının büyük bölümünün Batılılar tarafından işgal edildiğini ileri süren Kutan, "Bunun sebebi kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan anlayıştır." dedi.

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorununun temelinde dış güçlerin "süreci kaşıması" olduğunu söyleyen Kutan, şöyle konuştu:

"Keşmir meselesi İslam ümmetinin meselesidir. Çözüm, Müslüman topluluklarının temsilcilerinin yeni adil bir dünya düzenini kurmalarıdır. Kendi inanç ve değer ölçülerimiz ve kendi medeniyetimizi ihya etmektir."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emperyalizmin, sömürdüğü ülkelerde kriz alanları bıraktığını kaydetti. Yalçın, on binlerce insanın ölümünün asıl kaynağının bu kriz alanları olduğunu ifade ederek, "Keşmir'in 70 yıllık yarası kanamaya devam etmektedir. Keşmir 'Azad' oluncaya kadar da sürecektir." diye konuştu.

Keşmir'in sesinin vicdanlarda aksetmediğini belirten Yalçın, "Adalet çağrılarına icabet etmek boynumuzun borcudur. Bizler Anadolu'da yedi düvele karşı mücadele verirken Pakistanlı kardeşlerimiz ilk yardım edenlerden olmuştur. Keşmir'e sahip çıkmak bir vefa meselemizdir." dedi.

Konuya ilişkin sinevizyon gösterilerinin yapıldığı programda davetliler ayrıca Pakistan mutfağından lezzetleri tatma fırsatı buldu.





