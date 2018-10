'Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu esere İstanbul adını verdik'

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında katılımcılara, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesinin minyatürü şeklinde tasarlanan kürsüden seslendi.



Konuşmasına, "Bugün burada iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını, yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." söyleriyle başlayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünün gururunu da bugün hep birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov'a, diğer ülkelerden gelen bakan ve heyet başkanlarına teşekkür etti.



"İstanbul, en değerli marka"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece Türkiye'nin en büyük şehri olmadığını, aynı zamanda ülkenin en değerli markası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şair ne güzel söylemiş: 'Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır/Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır/Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında/Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.' Bunu günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak, 'Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez/Tüm Acem mülkü feda olsun onun tek bir taşına/Öyle tek bir incidir iki deniz arasında/Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.'



Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını 'İstanbul' verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun."



İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasiteli

Finansmanından inşaatına kadar, her boyutuyla dünyada eşine arz rastlanır bu dev projeyi tamamladıklarını ve ilk etabının resmi açılış töreninin gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 4 etaptan oluşan projenin açılan ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapasitenin tüm etaplar bittiğinde 150 milyon yolcuya yükseleceğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecektir. Yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen ve ilk etapta 3 pistle açılan havalimanımız toplamda 6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon metrekare apron büyüklüğü, terminalleri arasındaki ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, kapasiteyi karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleri, diğer tüm üniteleri ile gerçekten dev bir eserdir."



"Havalimanımız büyümeye devam edecek"

Erdoğan, projenin ikinci etabında doğu-batı paralel pisti ve taksi yolları, üçüncü etabında ikinci terminal binası, ilave apron, paralel pist ve taksi yolu, son etabında ise ek terminal binası, paralel pist, taksi yolları ve ilave apron yer aldığını ifade etti.



Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim uluslararası standartların üzerinde son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacaktır."



Hava trafiği ve güvenliği konusunda da bu projeyle birlikte pek çok yeniliğe imza atılacağını dile getiren Erdoğan, "Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek kira bedeli de 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere, vergiler hariç 32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor." diye konuştu.



Erdoğan, ilk etabın finansmanının 4,5 milyar avro tutarındaki bölümünün Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ile 3 özel banka tarafından karşılanmış olmasını da çok önemli gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:



"Uluslararası standartta kredi formuna sahip olmasına karşılık ülkemiz hukukunun geçerliliği ve böyle bir yöntem ilk defa bu projede uygulandı. Bu projenin finansmanında herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. Görüldüğü gibi İstanbul Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanı ile gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir. Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum."



"Dünyaya yaptığımız büyük bir hizmet..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstanbul tarih boyunca hep stratejik bir konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanımızın hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey, güney, doğu, batı aksları arasındaki en önemli transit merkez konumuna gelmiştir. Havalimanımız hitap ettiği bu geniş alanda 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor. Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda sahip olduğumuz kilit rolü bu havalimanıyla daha da ileriye taşıyoruz. Burası önemli bir hat, dolayısıyla biz İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz."



Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle havalimanın geleceğin dünyasına hitap eden akıllı havalimanı olarak faaliyet göstereceğini dile getiren Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfü değildir." ifadelerini kullandı.



"Gelin hepimiz için müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim"

Erdoğan, "Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum, gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara zulümlere değil, sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin çocuklara, masumlara, mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini, insanlığa hep birlikte verelim." dedi.



Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin geçen 16 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, her alanda dev yatırımlar yaparak, kendisini geleceğe hazırladığını söyledi.



Sadece havacılık alanında ulaştıkları seviyenin dahi başlı başına bir başarı hikayesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı, göreve geldiğimiz zaman 26'ydı. Bugün itibarıyla 30 ilave yaparak, havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkarmış bulunuyoruz. Halen inşası ve projesi devam edenler buna ilave edildiği zaman, önümüzdeki yıllarda, havalimanlarımızın sayısı 64'e çıkacak. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60'tan 316'ya, dünyada destinasyon olarak bir numarayız. Birinci sırada biziz. Uçulan ülke sayısını da 50'den 122'ye, büyük gövdeli uçak sayımızı 162'den 506'ya çıkardık." diye konuştu.



"Havacılık sektörünün cirosu 25 milyar dolara yükseldi"

Erdoğan, tüm bu atılımlar sayesinde havacılık sektörünün cirosunun 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekerek, "Diğer alanlarda da benzer gelişmeler kaydettik. Üstelik bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice provokasyona, üzerimizde oynanan nice oyuna, ülkemize kurulan nice tuzağa, maruz kaldığımız nice saldırıya rağmen imzayı attık." dedi.



Bugün Türkiye'nin milli gelirine göre dünyada 17'nci, satın alma paritesine göre dünyada 13. sıraya yükseldiğini dile getiren Erdoğan, bunu devlet ve millet arasında kurdukları o güçlü bağdan aldıkları feyizle gerçekleştirdikleri hizmetler sayesinde başardıklarını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, geleceğine güvenli ve ümitle bakan bir Türkiye olarak hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini anlatarak, "Cumhuriyetimizin ilanının 95. yılında 2013 hedeflerimize olan bağlılığımız, hizmete aldığımız bu muhteşem eserle bir kez daha güçlenmiştir. Bu vesileyle özellikle milletimizin cumhuriyet bayramını tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başka olmak üzere, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıran, yeni devletimizi kuran, ülkemizin bugünlere gelmesinde alın teri, kanı olan tüm devlet adamlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle hürmetle yad ediyorum." diye konuştu.



Hüseyin Nihal Atsız'ın "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" dizesini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ifade, bizim ilham kaynağımızdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzurla yaşaması, devletimizin payidar olması için gerektiğinde hayatlarını feda etme pahasına görev yapan güvenlik güçlerimize, kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu ülke için dökülen tek damla alın teri de tek damla kan da asla boşa gitmemiştir, boşa gitmeyecektir. Tarih en büyük şahittir, en büyük hakemdir. Tıpkı açılışını yaptığımız bu eser gibi, yaptığımız her işi, milletimizin takdirine ve tarihin murakabesine emanet ediyoruz. Gençlerimize vasiyetimiz olan 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını, cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflerimizle oluşturuyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlı olduğunu söyledi.



"Mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini insanlığa hep birlikte verelim"

Hedeflerine ulaşmayı sadece kendileri için değil tüm dostları için de istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu anlayışla demokrasideki ve ekonomideki yolculuğumuzu dostlarımızla birlikte sürdürme arzumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Ne mazisinde sömürge ayıbı, ne alnında katliam karası, ne yüreğinde beşere dair husumet lekesi bulunmayan bir milletin mensupları olarak bize hüsnüniyetle yaklaşan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum, gelin hepimiz için huzurlu, güvenliği ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara zulümlere değil, sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin ,çocuklara, masumlara, mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini insanlığa hep birlikte verelim." ifadelerini kullandı.