Özyeğin Üniversitesi öğrencileri toplum yararına gönüllü avukatlarla çalışacak

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, İstanbul Barosu ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında toplum yararına gönüllü avukatlarla çalışacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu arasında, fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Yerleşkesi'nde gerçekleşen protokolün imzaları Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu tarafından atıldı.

Protokol, hukuk fakültesi öğrencilerinin gerçek vakalar aracılığıyla Pro Bono (Toplum Yararına) dava takibini yapabilecekleri klinik çalışmaları içeriyor. İş birliği ile birlikte Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Hukuk Klinikleri bünyesinde, vaka başvurusu alınan klinik uygulamalarına ek olarak dava takibini de yapabilecek.

Özyeğin Üniversitesi'nin mevcut Hukuk Kliniği ve eğitmenleri gözetiminde ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği çalışmalarında görev alacak öğrenciler, İstanbul Barosu'nun desteğiyle belirlenen gönüllü avukatlarla, gerçek dava süreçleri için eşleştirilecek. Böylece Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile gönüllü avukatların, herhangi bir kazanç elde etme amacı taşımadan gönüllü olarak sunulan bir hukuki hizmeti ifade eden "Pro Bono" dava dosyalarını birlikte takip etmesi sağlanacak.

İş birliği aracılığıyla öğrencilerin mesleki olarak ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin yanı sıra mesleki etik değerlerinin oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği aracılığıyla verilecek dava ve danışmanlık hizmetlerinin ana başlıklarını ise "insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, hayvan hakları, tüketici hakları" gibi alanlar oluşturacak.

ÖzÜ Pro Bono Hukuk Klinikleri; baro, avukat, hukuk fakültesi, hukuk klinikleri ve öğrencilerin bir arada iş birliği içerisinde toplum yararına hizmet vereceği ilk çalışma olma özelliği taşıyor.