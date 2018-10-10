Öztürklevent, üniversite öğrencilerine karikatürü anlattı

KONYA (AA) - Karikatür sanatçısı Ahmet Öztürklevent, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Karikatür sanatçısı Öztürklevent, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinde düzenlenen etkinliğe katılarak, karikatür sanatını ve çalışmalarını anlattı.

Karikatürlerinde genellikle çevre, terör ve savaş gibi konuları işlediğini dile getiren Öztürklevent, tüm karikatürcülerin savaşlara ve teröre karşı olduğunu söyledi.

Öztürklevent'in sunumu öğrencilerce ilgiyle takip edildi.