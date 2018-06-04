Özlük hakları iyileştirilen korucular moral buldu

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan güvenlik korucuları, hükümetin özlük haklarında yaptığı düzenlemeler sayesinde çok önemli haklara sahip oldu.

Jandarma ve polisle omuz omuza çok zor şartlarda terörle mücadelede yoğun çaba gösteren 55 bin güvenli korucusunun son 5 yılda özlük haklarında yapılan düzenlemelerle iyileştirme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda emeklilik yaşı bir defaya mahsus olmak üzere 45'e indirildi, 18 bin 482 korucu emekli edildi. Onların yerine şartları uygun olan kardeşi veya çocuğu, korucu olarak alındı.

Görev parası, harcırah, ödül, operasyon tazminat ile uzman erbaşlığa geçiş ve harçsız silah taşıma hakkına kavuşturulan koruculardan şehit olanların çocuğu veya kardeşlerinden ikisine istihdam imkanı verildi ve şehit çocuğundan bir kişi askerlikten muaf tutuldu.

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle güvenlik korucularının primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmaya başlanan korucular, 4-A kapsamında sigortalı sayıldı. Bu düzenlemeyle bakanlık korucular için ortalama yıllık 401 milyon lira sigorta bedeli ödeyecek. Daha önce yeşil kartlı oldukları için sadece devlete ait sağlık kuruluşlarından faydalanabilen korucular sigorta kapsamına dahil edildikleri için artık özel hastanelerde de tedavi olabiliyor.

Yaş ortalaması düşürüldü

Güvenlik korucularının yaşlarının aşağıya çekilmesi kapsamında 18 bin 482 güvenlik korucusu emekli edildi, 21 bin 334 yeni güvenlik korucusu alımıyla da yaş ortalaması 44'ten 32'ye düşürüldü. Emekli olan güvenlik korucularının çocukları ve kardeşleri güvenlik korucusu olarak istihdam edildi. Yapılan düzenlemeyle korucuların isimleri güvenlik korucusu olarak değiştirildi. Güvenlik korucularının iller arasında görevlendirilmeleri sağlanırken giyim, kuşam ve teçhizatları Jandarma Genel Komutanlığınca güvenlik kuvvetlerinin standartlarında tedarik edilmeye başlandı.

Yapılan iyileştirmelerle katıldıkları her operasyon için günlük 24 lira operasyon tazminatı verilen korucuların bir ay boyunca operasyonda bulunmaları halinde 720 lira tazminat alabiliyor. Ayrıca geçen yıl yapılan iyileştirmeyle güvenlik korucularının harcırah ve tazminatları (38 TL+24TL = 62 TL günlük) birlikte alabilmelerine imkanı sağlandı. Emsallerine göre görevlerinde başarılı olan güvenlik korucularına yılda bir defa aylık ücretlerinin 2 katına kadar ödül ilk defa geçen yıl verildi.

Düzenlemeyle korucuların isimleri güvenlik korucusu olarak değiştirildi. Güvenlik korucularının iller arasında görevlendirilmeleri sağlanırken, giyim ve teçhizatları Jandarma Genel Komutanlığınca güvenlik kuvvetlerinin standartlarında tedarik edilmeye başlandı.

Bin 500 tim komutanına cep telefonu

İçişleri Bakanlığınca güvenlik korucularına aidiyet duygusu kazandırmak için yüksek güvenlik içeren teknoloji ile donatılmış "Yeni Kimlik Kartları" basımı dağıtıldı. Ayrıca operasyonların etkinliğinin artırılması, aktif ve güvenli haberleşme sisteminin sağlanabilmesi maksadıyla "Güvenlik Korucusu Haberleşme Sistemi Projesi" tamamlanarak bin 500 cep telefonu tim komutanlarına dağıtıldı. Yaş ve hizmet sürelerini tamamlayarak ya da istifa ile ayrılan güvenlik korucularına ve gönüllü güvenlik korucularına tekrar görev alma imkanı tanındı.

Daha önce 22 ilde güvenlik korucusu istihdam edilebilirken, Erzurum, Erzincan, Hatay ve Osmaniye'nin eklenmesiyle bu sayı 26'ya çıkarıldı. Operasyonlarda görevlendirilecek güvenlik korucuları İzmir Foça'da profesyonel eğitim almaya başladı. Güvenlik korucularına kendi bölgelerinde uzman erbaş olarak görev yapabilme hakkı verildi.

2013 yılında yaklaşık 900 lira olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bin 570 liraya çıkarılan koruculara en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 135 lira zam yapılacak.

Bin 300'ü uzman çavuş oldu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruculuk sisteminin, yapılan yasal düzenlemelerle büyük değişime uğradığını hatırlattı.

Hükümetin 2007 yılında yaptığı değişiklikle ömrünün sonuna kadar çalışmak zorunda kalan güvenlik korucularına emeklilik hakkı verdiğini anımsatan Sözen, sigortaya kavuşturulan korucuların artık özel ve üniversite hastanelerinden tedavi hizmeti alabildiğine işaret etti.

Görevlerinden dolayı suç işlemeleri halinde bağlı bulundukları durumda 3 avukata kadar avukatlık ücretinin valiliklerce ödeneceğini böylelikle avukat tutma imkanı getirildiğini vurgulayan Sözen, bin 300 korucunun uzman çavuş olarak göreve başladığını kaydetti.

Sözen, şöyle devam etti:

"Son yıllarda başta sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çok büyük desteğiyle koruculuk sisteminde önemli iyileştirmeler yapıldı. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin yanında milletimizin hizmetinde bize verilen her türlü görevi kanımızın son damlasına kadar yerine getirmeye çalışacağız. Bu kapsamda koruculuk sisteminin revize edilmesinde ve özlük haklarının iyileştirilmesinde emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de 1986 yılından beri terörle mücadelede aktif rol aldıklarını, bu uğurda binlerce şehit verdiklerini söyledi.

Korucuların 24 saat her şartta görevlerini özveriyle sürdürdüğün vurgulayan Kandemir, "Korucularımız sadece Türkiye'de değil yurt dışına da teröristle mücadele ediyor. Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na 300'e yakın korucumuz katıldı." ifadesini kullandı.

Güvenlik korucularının özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Geçmişe oranla çok güzel iyileştirmeleri oldu. Korucuların sigortası yoktu sadece yeşil kartlıydılar. Bir hastalık durumunda özel hastanelerden faydalanamıyorduk. Sağ olsun bu haklar bize tanındı. Korucularımızın geçmişe dönükte sigorta primleri de yatırıldı. Bu korucularımız için çok güzel bir iyileş yitme oldu. Korucularımız şehir merkezlerine uzun namlulu silahlara gidemiyor. Can güvenliğimiz için vergiden muaf silah taşıma ruhsatı verildi. Eskiden geçici köy koruculuğu ismi vardı, şimdi güvenlik korucusu oldu. Geçici kelimesini kaldırılması çok güzel bir değişim oldu. Korucularımıza uzman erbaşlığa da geçiş imkanı tanındı."

Korucular da düzenlemeler sayesinde yeni haklara kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Güvenlik korucusu Nevzat Atlı, vatanı savunmasında yer almanın onurunu yaşadığını belirterek, "Bir sıkıntımız yok çok şükür. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

22 yıldır koruculuk yapan Abdurrahim Çakas da düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, vatan aşkıyla görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.