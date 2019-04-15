Özhaseki'den Palancıoğlu ve Yalçın'a tebrik ziyareti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'nu ziyaret eden Özhaseki, Kayseri'nin hizmet ve gönül belediyeciliğini birlikte uygulayarak güzel hizmetler sunduğunu belirtti.

Daha sonra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret eden Özhaseki, hizmetlerinden dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Her iki belediye başkanını da tebrik eden Özhaseki'ye ziyaretlerinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile partililer de eşlik etti.