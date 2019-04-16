Özhaseki'den Çolakbayrakdar'a tebrik ziyareti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Çolakbayrakdar'ı ziyaret eden Özhaseki'ye belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Özhaseki, Kayseri'nin iyi bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile beraber olmanın bereketiyle arkadaşlarımız yeniden iş başına geldiler. Ahmet Çolakbayrakdar yaklaşık 4 yıldır Kocasinan Belediye Başkanlığını sürdürmekteydi ve bir tecrübe de kazandı. Yeni dönemde de inşallah yapacaklarıyla Kayseri ve Kocasinan halkının dualarını almaya devam eder. Biz de belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geleni yaparız."

Başkan Çolakbayrakdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özhaseki'ye ziyaretlerinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.