Özhaseki'den Büyükkılıç'a tebrik ziyareti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç, Özhaseki'yi başkanlık girişinde karşıladı.

Mehmet Özhaseki, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Kayseri'de güzel bir belediyecilik geleneği var. Şimdi inşallah sizlerle zirve yapar. Rabbim güzel hizmet yapmayı nasip etsin. Zaman çok hızlı geçiyor, önemli olan insanlara güzel hizmet yapmak ve geride ne bıraktığınızdır. Zaten sizleri Kayseri tanıyor. İnşallah yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize güzel hizmetler verirsiniz. Kayseri belediyeciliği dillere destan. AK Parti belediyeciliğini en iyi uygulayan iller sıralamasında Kayseri ilk üçe girer. Vatandaşımız da bugüne kadar bizim yaptığımız işleri sevdi ve yıllarca aynı misyona bu görevi yüklüyor. Allah sizlere de kolaylık versin. Biz de Kayseri’nin ve Kayseri belediyesinin Ankara tarafında üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Özhaseki'ye, ziyaretinde Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.