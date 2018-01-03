Özgür-Der'den Suriyeli çocuklara destek

SİVAS (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Şubesi, Suriye'deki çocuklara giyim yardımında bulunacak.

Özgür-Der Şube Başkan Yardımcısı Burhan Gökçe, dernek binasında düzenlediği toplantıda, Suriyeli çocuklara kışlık kıyafet göndereceklerini söyledi.

Suriyeli çocukların kışın üşümemesi için derneğe üye kadınların bere, kazak, hırka ve kaşkol ördüğünü dile getiren Gökçe, bu giyeceklerin yanı sıra hayırseverlerin yardımlarıyla temin ettikleri mont ve botları iki hafta içerisinde Suriye'ye göndereceklerini belirtti.

Gökçe, Sivas halkını Suriye konusunda duyarlı olmaya ve kendilerine katkıda bulunmaya davet etti.