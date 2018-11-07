Özersay'dan Rum lideri Anastasiadis'e tepki

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 'Hem federasyon konuşalım hem de federasyonun gereği olan yönetim ve zenginliğin paylaşılmasına yanaşmayalım' açıklamalarıyla Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini budamaya çalıştığını" vurguladı.

Anastasiadis'in toplumuna "Kıbrıslı Türklerin güvenlik ve garantiler konusundaki taleplerinin içini boşaltıyorum." mesajı verdiğine dikkati çeken Özersay, "Federal ortaklığı gerçekten birlikte yönetilecek bir ortaklık olarak değil de Kıbrıslı Rumlara ait bir şey olarak görürseniz, bu türden açıklamalar, 'siz kurucu devlet düzeyinde takılın, federal hükümetin yönetimine siz karışmayın' demekle aynı anlama gelir ve rahatsız edici bir hal alır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudret Özersay, Kıbrıs'ta olası federasyon modelinin hem yönetimin hem de zenginliğin paylaşılması mantığına dayanan bir ortaklık modeli olduğuna işaret ederek "'Hem federasyon olsun, hem de federasyonun olmazsa olmazı olan yönetimi paylaşmaktan sakınmak için formüller üretelim' derseniz, varacağınız yer 50 yıllık Kıbrıs müzakerelerinde varılan yerden daha farklı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs raporunda "taraflar arasında nasıl bir müzakere olacağı konusunda konsensüs sağlanırsa müzakerelerin başlayabileceğinden" söz edildiğini hatırlatan Özersay, şunları kaydetti:

"Anastasiadis'in açıklamalarına baktığımda, bahsedilen ortak vizyonun varlığı ciddi şekilde sorgulanır hale geliyor. Federasyonun temel parametresi olan yönetimin paylaşılması ve bunun Kıbrıs'ta somut göstergesi olan siyasi eşitlik konusunda bu anlayış farkı, bu ortak vizyon eksikliği, 'Rum tarafında bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var' çağrılarını neden yaptığımızı sanırım gösteriyor."

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar

Rum tarafının Doğu Akdeniz'de çıkan doğal kaynakların kullanımında tek yanlı attığı adımlara değinen Özersay, şöyle devam etti:

"Denizdeki zenginliği paylaşmak istemiyorsanız, ortaklaşa kullanacağımız yetkileri paylaşmakta zorlanıyorsanız ve bu nedenle de kalkıp siyasi eşitliğimizi sulandırmanın formüllerini arıyorsanız o halde yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayanan federal çözümde neden ısrar ediyorsunuz? Çıkıp açık yüreklilikle 'biz paylaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz, siyasi eşitlikten başka bir şey anlıyoruz, sizin anladığınız anlamda bir eşitliği de kabul edemeyiz çünkü yönetimi sizinle paylaşmak istemiyoruz' deyiniz. Anastasiadis mevcut statükonun değişmesini istiyor olsaydı, çıkıp bunları söylerdi. Eğer değişmesini istiyor olsaydı tabii."

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Muhabir: Murat Demirci

