Özel yetenekli öğrenciler arkeoloji ve tarihe dokunuyor

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu tarihinin araştırıldığı, Japon bilim insanlarının görev aldığı Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kelehöyük kazı bölgesinde "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor" projesi başlatıldı.

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde düzenlenen ve Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ile Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin katıldığı "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor" projesi için Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, bölgede kazı çalışmalarının çok eskiye dayandığını belirterek, 30 yıldır devam eden kazılarda birçok medeniyete ait tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Vurulan her kazmada daha eski tarih kalıntılarının elde edildiğini vurgulayan Akın, şunları belirtti:

"Yapılan kazı çalışmaları hem maddi hem bürokrasi anlamında kolay olmamış. Bu çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Japon arkeologlara teşekkür ederim. Umarım artık daha sık bir araya geliriz. Burada uygulanacak proje ile farklı yerlerden çocuklarımız bir araya gelerek hem görsel hem zihinsel gelişmelerine katkı sağlayacak sonuç alacaklar."

Proje danışmanı Şükrü Su da TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenen proje faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kampa Kırşehir, Kaman ve Van'daki bilim sanat merkezlerinde eğitim gören 13-18 yaş aralığında 60 öğrencinin katıldığını dile getirdi.

Su, proje çerçevesinde öğrencilerin kazı çalışmalarını ziyaret edeceğini, çanak çömlek yapımı, resim, kazı çalışması gibi çeşitli etkinliklere katılacağını aktardı.

Törene, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, kazı başkanı Japon Prof. Sachihiro Omura ve Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.