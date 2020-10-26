(Özel) Yerli patates tohumu ile ithalatın önüne geçilecek
NEVŞEHİR’DE YÜKSEL TİCARET VE ÖZGÜNGÖR TARIM TARAFINDAN ÜRETİLEN VE 10 ÇEŞİT PATATES TOHUMUNUN TESCİLLENMESİNİN ARDINDAN ÜRETİM İZNİ İLE BİRLİKTE 2021 YILINDA YERLİ PATATES TÜRLERİ İLKE KEZ TOPRAKLA BULUŞACAK.
Türkiye’de yerli tohum ile yapılan üretimle birlikte patates ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Özgüngör Tarım Ziraat Mühendisi Recep Güngör de açıklamasında depolarında bin 500 ton yerli patates tohumunun bulunduğunu, amaçlarının bu tohumlardan daha fazla üreterek Türkiye’nin tohum ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti. Güngör, “Şu anda depomuzda bin 500 ton yerli tohum mevcut. Bu çeşitler arasında asya, soylu, demet ve cevher yerli çeşitlerimiz olarak bulunuyor. Bin 500 ton civarında olan bu tohumlar 2021 yılında tohumluk firmalarına verilecek. Bundan sonraki amacımız bu tohumluklardan daha fazla üretip Türkiye’nin tohum ihtiyacını karşılamak haline gelmek olacaktır. Diğer firmalarda yerli çeşitli çalışmaları devam ediyor. Ama bizim tohumlarımızı ilk defa piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.