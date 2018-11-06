Özel Umut Meslek Eğitim Okulu açıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı (ZEREV) tarafından kurulan Özel Umut Meslek Eğitim Okulu 3. Kademe Okulları açıldı.

Dudullu'daki okulun açılış törenine, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ZEREV Vakfı kurucularından Şeref Umut, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, açılışta bu güzel ve güzide okulu engelli çocuklara ve vatandaşlara sunduğu için yöneticileri ve eğitim kadrosunu tebrik etti.

Engelli vatandaşların erişebilirlik konusunda toplumda çok iyi bir konuma geldiklerini ifade eden Dervişoğlu, "Hepimiz buna şahidiz. Okulumuzun ilçemize, ülkemize, milletimize, engelli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da hükümetin engelliler ve dezavantajlı kesimler için çok sayıda hizmeti hayata geçirdiğini ifade etti.

Belediyelerin de bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Can, "Bugün gerçekten bu kadar güzel bir okulun açılışına, eğitim yılına başlamasına şahit olmak bizi fevkalade bahtiyar etti. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun. Allah gayretinizi ziyade etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı yapılan okulda, 35 derslikte 80 öğrenci eğitim görüyor. Lise müfredatı, dil ve anlatım, bilişim teknolojileri, el sanatları, sanat ve spor bölümleri bulunan okulda eğitim gören öğrenci sayısının ileride arması bekleniyor.