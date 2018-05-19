Özel öğrenciler, bilim yolunda

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Üniversite ve ortaokul sınavlarında elde ettiği başarılarla eğitimde Türkiye'nin başarılı kentleri arasında bulunan Kırşehir'de, hafif zihinsel engelli öğrencilerin hazırladığı 10 proje, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında desteklendi.

"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Biz de Varız" sloganıyla yola çıkan Kırşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, atık malzemelerden kuş yuvaları, döngüsel zaman takvimi, açılan kapanan köprüler, alan bilgisi, ritmik sayma ve dört işleminin de aralarında olduğu 10 projeyi hazırlamak için kolları sıvadı.

Proje koordinatör öğretmeni Mahmut Uslu başkanlığındaki ekibe katılan özel öğrenciler, aylarca süren çalışmanın ardından projeleri tamamlamayı başardı. Okul idaresinin başvurusunun ardından yapılan değerlendirmede özel öğrencilerin hazırladığı ve zihinsel engellilerin gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı projeler, desteklenmeye değer bulundu.

Hazırlanan 10 proje, Kırşehir protokolünün de katıldığı bir sergi de tanıtıldı.

Okulun müdürü İhsan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif zihinsel engelleri bulunan çocukların hayata hazırlanması, sosyalleşmelerinin sağlanması, meslek kazandırılarak kendi kendine yetebilmelerinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Bu hedefleri doğrultusunda son 4 yılda mezun öğrencilerden 11'inin devlet ve özel sektörde iş bulduğunu ifade eden Yavuz, okulda eğitim gören 40 çocuğun da aynı şekilde hayata adaptasyonunu sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yavuz, projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu, TÜBİTAK'ın projelerin hazırlanması ve sergilenmesi aşamasındaki maliyetleri karşılayacağını bildirdi.

"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na proje hazırlayan ilk ve tek engelli okuluyuz." diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"2018 yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na okulumuz katılma kararı aldı. Bizi teşvik eden Kırşehir Ar-Ge ekibi oldu. Bu cesaretle öğretmen arkadaşlarımızla görüştük. Birlikte karar alarak öğrencilerimizin bunu başarabileceğine inandık. Yaptığımız araştırmada bu alanda katılan okulların olmadığını duyduk. Eğitimde marka ilimize bu alanda da bir katkı verdik. 10 projemiz var. Bunlardan tamamını öğrencilerimiz öğretmenleri nezaretinde hazırladı. Öğrencilerimize uygun olması için özel eğitimde kullanılabilecek projeler olmasına dikkat ettik. Misafirlerimize projelerimizi güzel bir şekilde sunduk."

- "Öğrencilerimizin merakını ön planda tuttuk"

Proje koordinatör öğretmeni Uslu da projeleri hazırlarken öğrencilerin merakı ve engellilere sağlayacağı faydayı ön planda tutmaya gayret ettiklerini belirtti.

Hazırladıkları 10 projeyi Kırşehir protokolünün de katıldığı bir sergi ile gözler önüne serdiklerini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"10 projeyi tasarlarken daha çok öğrencilerimizin merakını ön planda tuttuk. Neyi merak ediyorlarsa ona göre hareket ettik. Bunlardan birisi 'Açılan Kapanan Köprüler Projesi'dir. Açılan kapanan köprülerin çalışma prensiplerini anlatmaya çalıştık. Bir diğeri 'Döngüsel Zaman Takvimi Projesi.' Zaman takvimini öğrenebilmeleri için onlara özel takvim tasarladık. 'Atık Malzemeleri Değerlendirme Projesi' hazırladık. Bu proje ile atık malzemelerden kuş yuvaları, diş fırçalığı, çiçek saksısı yaptık. Yine öğrencilerimizle dört işlemi şekillerle gösteren iki tane projemiz var. Alan bilgisini anlatan, ritmik saymayı öğreten iki ayrı projeyi öğrencilerimizle hazırladık."