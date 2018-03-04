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Özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştılar

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "CHIditarod Yarışı"nda katılımcılar, özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştı.

04 Mart 2018 Pazar 10:48
Özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştılar
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CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "CHIditarod Yarışı"nda katılımcılar, özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştı.

Alaska'da gerçekleştirilen dünyanın en uzun kış maratonu Iditarod Patika Yarışı'nın karikatürize edildiği CHIditarod’a kızaklar yerine alışveriş arabaları, köpekler yerine de özel kostümlü koşucular katıldı.

Yaklaşık 100 takım mücadele etti

Yarışta en az 5 üyesi olan yaklaşık 100 takımın mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin "Ukrayna Köyü" semtindeki Wolcott ve Hubbard caddelerinin kesiştiği noktadan başlayan yarış süresince katılımcılar, kontrol noktalarına ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Birbirinden renkli kostümlerin yer aldığı etkinlikte mağara adamları, canlandırılan ünlü tablolar, hırsız-polis ve Ortaçağ temaları dikkati çekti.

Sağlanan gelir hayır kurumuna bağışlanacak

Katılımcıların yanı sıra yüzlerce kişinin izlediği etkinlikten sağlanan yaklaşık 50 bin doların hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz

Anahtar Kelimeler:
CHIditarodCHIditarod YarışıChicagoDünya
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