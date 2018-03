Özel kalem müdürü albaydan Gülen'in talimatı çıktı

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında dönemin Milli Savunma Bakanının Özel Kalem Müdürü olan firari sanık eski albay Tevfik Gök'ün bilgisayarında örgüt elebaşının fotoğraf, video ve örgütsel talimatları çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı" davasının firari sanıklarından Gök'ün iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

Bu kapsamda telefon, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda taşınabilir belleğe ilişkin inceleme yapan adli bilişim uzmanları, soruşturma konusu bilgileri Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde, FETÖ'ye ilişkin çok sayıda doküman tespit edildi.

Bunların arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğraf ve videonun yanı sıra örgütsel talimatlar içeren bir notta bulundu.

- "Uzun'un ölümü için dua ediliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "uzun" diye bahsedilen "paralel" isimli notta, "MOSSAD, CIA ve diğerleri Uzun'u götürmek istiyor." ifadesi dikkati çekiyor.

Amaca ulaşmak için gerekirse takkiye yapılabileceği belirtilen notta, örgütün yaptığı işlerin sorgulanamaz olduğu belirtiliyor.

"Biat var, sorgulama yok." denilen notta, "1993'lü yıllardan önce özellikle ilk yıllarda hizmete girenler evveliyatımızı biliyorlar. Bugün yapılıp söylenenleri geçmişle mukayese edip sorguluyorlar. Bunlarla bir sonuca varmamız mümkün değil. Netice alabilmek için komünist, faşist, Alevi, CHP fark etmez. Herkesle ittifak edin. İstişareye tabi olunacak. Nedeni sorulmayacak. Üç senedir Uzun'un ölümüne dua ediliyor, hala ayakta. Demek ki halisane dua etmiyorsunuz." ifadeleri yer aldı.

- "Kaset kullanmakta beis yok"

Örgüte karşı olanların fişlendiği, özel durumlarına dair bilgiler toplandığı ifade edilen notta, ABD ile hareket edilmesi halinde Türkiye'deki mücadelenin kazanılacağı kaydediliyor. Notun devamında şu ifadeler kullanılıyor:

"5 bin savcı, o kadar hakim, on binlerce polis, o kadar asker, şehit olmaya hazır. Hiç kimse hayır diyemez. Herkesin zaaf ve özelliklerini kaydetmiştik. Gerekirse açıklarını açıklamakla şantaj yapın. Herkesi, her an hain ilan ediliriz endişe ve baskısı altında tutun. Bütün bilgiler her alanda amir, memur, hakim, savcı, asker, general, vali, müsteşar, esnaf ve talebe sayı ve özellikleriyle masamızda. Bir yere gelecek çocuklara tedbir, inkar ve takiye öğretin. Hedefe varmak içi iftira, rüşvet, makam, kadın, kaset, yalan, tehdit kullanmakta beis yoktur. Başbakan ve hiç kimse bugünü tahmin edemediği için baş ederim diye direniyor."

HSYK, yargıtay, emniyet, bakanlıklar, ordu ve üst kurulların örgütün denetiminde olduğuna işaret edilen notta, "MOSSAD, CIA ve diğer uluslararası güçler, ümmet adına hareket ettiği için Uzun'u götürmek istiyor. Bize de 'Onun akılsızca davranışları yüzünde 159 ülkedeki okullarınızı kapatırız ya da RTE'yi götürürsünüz.' diyorlar. Hizmetin selameti adına bir kişi veya ülke gitse ne olur?" ifadeleri dikkati çekiyor.

Hükümeti yıpratmak için her türlü yöntemin kullanılacağı belirtilen notta, örgütün geri dönüşü olmayan bir yola girdiği ifade edilerek, şu talimatlar veriliyor:

"Hizmetimizin selameti adına bir kişi veya ülke gitse ne olur? Bu seçimlerde yüzde 65'le bile gelseler ama gerçek ama düzmece dosyalarla götürmek zorundayız. Ok yaydan çıktı bir kere. Bu safhadan sonra geri dönüş, yok olmamız anlamına gelir. Onun için tek yol her şeyi kullanılarak taarruzdur. Önümüze kim çıkarsa haklı, haksız, yaş, kuru ezip geçeceğiz. 44 senedir ördüğümüz hırkayı buyurun siz giyin diyecek değiliz."

Adli bilişim uzmanlarının açık kaynaklardan yaptıkları araştırmaya göre, talimat içeren söz konusu notun, 2014'te FETÖ elebaşı Gülen tarafından örgüt üyelerine gönderildiğine dair bilgilerin bulunduğu kaydedildi.

- Darbe başarısız olunca kaçtı

Genelkurmay çatı davasının iddianamesinde firari sanık Gök'ün, 15 Temmuz'da 28. Mekanize Tugayını ele geçiren darbecilerle hareket ettiği ifade edildi.

İddianamede, zırhlı araçlarla Genelkurmay Başkanlığına gelen Gök'ün, karargahtan dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a bilgi akışını engellediği belirtildi. Gök'ün sabah saatlerine kadar darbe faaliyetine devam ettiği, cuntanın başarısız olması üzerine firar ettiği vurgulandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gök, 28 Temmuz 2016'da ordudan ihraç edilmişti.