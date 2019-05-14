"Özel insanlar" serada sebze üretiyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler, merkezin bahçesinde oluşturulan serada sebze yetiştiriyor.



Kıratlıoğlu Mahallesinde eğitilebilir düzeydeki özel insanların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için hizmet sunan Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde, öğrencilerin sosyal hayata entegre olmaları amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, oluşturulan seranın tüm bakım çalışmaları burada eğitim gören özel insanlarca yapılıyor.

Fidelerin dikilmesinden, üretime ve sofraya getirilmesine kadar her kademesinde özel insanların çalıştığı sera alanına, soğan, domates, biber, salatalık ve sarımsak fidelerinin ekimi yapıldı.

25 metrekarelik sera alanı içerisinde üretilen ürünlerin, daha sonra yine özel insanlar yararına değerlendirileceği öğrenildi.



