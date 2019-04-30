Özel İdare personeline

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" semineri verildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen seminere Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde çeşitli kademelerde çalışan personel katıldı.



Eğitim seminerine katılan Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, İl Özel İdaresi olarak her yere hizmet götürmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kullandıkları malzemelerin değerini bilmeleri gerektiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bizler mesaimizi yerine getirirken şunu çok iyi biliyoruz ki, vatanımızın ve milletimizin bizlere emanet etmiş olduğu malzemeleri, makineleri kullanıyor ve onlarla iş üretiyoruz. Bizler devletimizin bizlere sunmuş olduğu imkanlarla hizmet üretirken, vatandaşlarımızın iltifatlarına mazhar oluyor, onların hayır dualarını alıyoruz. Bir vidayı, bir gram benzini dahi hakkınca kullanmak bizlerin başlıca vazifesidir. Sahada çalışan personelimiz, Sivas İl Özel İdaresinin adeta kılcal damarlarıdır. Büyük bir insicam içerisinde idaremizin çalıştığını ve gerçekten güzel işler gerçekleştiğini ifade edebilirim. Bu çalışmaları yerine getirirken önemli mevzulardan biri de iş sağlığı ve güvenliğidir. Türkiye eski Türkiye değil. Artık devletimiz zenginleşti, milletimiz zenginleşti. En nitelikli makineleri kullanabiliyor, en nitelikli binaları yapabiliyoruz."