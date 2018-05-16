Özel İdare Genel Sekreteri Kaya, Gaziköy'ü gezdi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, merkeze bağlı Gaziköy’ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gaziköy'e konuk olan Kaya'yı, köy girişinde köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı.

Köy meydanında ve köy sokaklarında gezi yapan Kaya, onarımı devam eden köy konağını da inceledi.

Kaya, daha sonra, Gaziköy'deki sahayı inceledi ve köyde sürdürülen çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Son olarak Gaziköy ilk ve ortaokulu ziyaret eden Kaya'ya okul müdürü okuldaki faaliyetleri anlattı.

Kaya, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Devletimiz, gurur duyacağımız çok büyük imkanları Gaziköy’de sizlere sunuyor. Çocuklarımız kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek bu nimetlerin karşılığını ortaya koymalıdır. Bugünün çocukları gelecekte bu köydeki öğretmen ihtiyacını karşılayacak, köye su getirecek, yol yapacak. Yeri gelecek ebe olacak, yeri gelecek mühendis olacak hatta yeri gelecek başbakan olacak."

Kaya'ya ziyaretinde, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sami Dağ, Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, İşletme ve İştirakler Müdürü Sami Tokmak ve ilgili teknik personel eşlik etti.



