Özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de özel halk otobüsü işletmecileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından 166 olan otobüs sayısının 71'e düşürüldüğü iddiasıyla eylem yaptı.

Belediye binası önünde toplanan işletmeciler, pankartlar açarak Büyükşehir Belediyesi yönetimini protesto etti.

Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Murat Tamyiğit, "Bugüne kadar kamu yararını her şeyin önünde tutarak canla başla Eskişehir halkını taşıdık ve ulaşımda bize verilen görevi eksiksiz yerine getirdik ancak çoğumuz Büyükşehir Belediyesinin tasarrufları ve uygulamaları yüzünden, uzun süredir zulüm ve baskı altında çalışmakta, maddi ve manevi ağır kayıplara uğramaktayız." dedi.

Tamyiğit, "hasılat payı" adı altındaki kesintilerin hiçbir hukuki dayanağının olmadığını savundu.

Tahsis ve tescil yoluyla süreklilik arz edecek taşıma işinin belediyece taahhüt edilmesi yoluyla, her birinin yaklaşık 500 bin lirayı bulan yatırıma zorlandıklarını ileri süren Tamyiğit, şunları söyledi:

"Her gün artarak devam eden cezai işlemlerin bugünkü toplamı 9 milyon lirayı bulmuştur. Zarar ediyoruz. Bugüne kadar bu zulme değerli Eskişehir halkı için katlandık ancak ödediğimiz bedel, 166 esnaf ve aracın 71'e düşmesiyle karşılık bulmuştur. Bugün müzeler kenti Eskişehir'imiz bir müze daha kazanmak üzeredir. Kalan son 71 aracımız da şehir tarihine gömülecek, çalışmayacak ve kontak kapatacak duruma geldiği için müzelik konuma getirilmiş ve otobüs müzesi projesi başarıya ulaşmıştır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.